機動戦艦ナデシコ ポスター3枚セット

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機動戦艦ナデシコのポスター3枚セットになります。サイズ:B2(728mm×515mm)販促ポスター、ドリームキャストゲームソフト販促ポスター、ホシノルリクリアポスター発送は丸め筒状態でお送りします当時の物でかなり経年している紙であり、ヤケやシミがある場合がありますので、神経質な方はご遠慮下さい。自宅保管されていた、あくまでも中古品となりますのでご理解の上でご検討お願い致します。またプロフィールも合わせ御覧願います。#manga#anime#animation#game#poster#ゲーム#B2ポスター#アニメ#ポスター#アニメグッズ#機動戦艦ナデシコ#ドリームキャスト#セガ