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美品✨グッチ ベルト インターロッキング GG デカロゴ シルバー 黒 ブラック
商品番号 O28759805311
商品名

美品✨グッチ ベルト インターロッキング GG デカロゴ シルバー 黒 ブラック
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OK◎数多くの人気商品出品中✨↓#sHowの商品一覧●商品名GUCCIグッチベルトバックルインターロッキングGGロゴデカロゴシルバー●カラーブラック　黒シルバー●素材レザー金具●サイズ全長：約136cmウエスト：約110〜125cm横幅：約3.5cmバックルを取り外してハサミで切ることでベルト長さ調節可能。素人採寸につき誤差あります。着画はお断り致します。●状態目立つ傷汚れなくまだまだお使いいただけます。ベルトは社外の新品に変換済みです。●購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品●配送簡易梱包にて1〜2日程度で配送致します。仕事の都合で遅れる場合がございます。●お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたらご一報をお願いいたします。また、商品名記載の物以外は写真内に写っていても付属致しません。ギャランティカード、保存袋、花、撮影用のバッグ、小物などは全て撮影用であり、付属致しません。ご購入前に必ずプロフィールの確認をよろしくお願い致します。他サイトにも出品しているため、突如削除することがございます。管理番号TSK341-NK-NB4-N6
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