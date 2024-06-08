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NIKE ナイキ ACG フリースキャップ BV1050-010 | blokshop.ru

NIKEACGNIKEUNRGAW84CAPACGFLEECEBV1050-010ナイキ ACGフリースキャップです。本体のみブラック系カラーONESIZE（57〜59㎝）（2019年でしたでしょうか）都内ビームス店舗にて購入後、着用・使用せずに長期間自宅保管致しておりました。若干保管臭・収納臭がある感じが致します。長期の保管によるシワ・型クズレ・収納あと・収納クセが見受けられます。ところどころに糸の飛び出しが見受けられます。写真に写らないくらいのキズ、お汚れ等がある場合がございます。また、見落としや説明不足、間違い等がある可能性がございます。素人の点検である事をご容赦お願い致します。あくまで、経年のお品である事、上記の内容等にご納得の上、ご購入をお考えください。神経質な方や完品をお求めの方は、お買い求めをお控えお願い致します。紙タグには、長期の保管によるスレ、キズ、シミ、お汚れ、シワ、折れ曲がり等がございますので、ご了承くださいませ。画像と実物の色合いが若干異なる場合がございますので、ご了承の上、ご購入をお考えください。ご発送は、コンパクトにさせていただいて、お送りをさせていただく予定ですので、ご了承の上、ご購入をお考えください。