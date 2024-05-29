DOLCE\u0026GABBBNA ドルチェ\u0026ガッバーナ バロックベルト

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商品詳細
DOLCE\u0026GABBBNAドルチェ\u0026ガッバーナレザーベルト/エンジェルデザインバロックベルト/ロゴ金具使用感ありますが、まだまだご使用頂ける状態になります。※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。■サイズ表記「90cm36inch」○金具部分 高さ 8cm横 10cm○ベルト幅 4cm○最大ウエスト 95cm○最小ウエスト 85cm■カラー○ゴールド×ブラウン素材···本革
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