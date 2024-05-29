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DOLCE\u0026GABBBNA ドルチェ\u0026ガッバーナ バロックベルト
商品番号 N95941230565
商品名

DOLCE\u0026GABBBNA ドルチェ\u0026ガッバーナ バロックベルト
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DOLCE\u0026GABBBNAドルチェ\u0026ガッバーナレザーベルト/エンジェルデザインバロックベルト/ロゴ金具使用感ありますが、まだまだご使用頂ける状態になります。※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。■サイズ表記「90cm36inch」○金具部分　高さ　8cm横　　10cm○ベルト幅　4cm○最大ウエスト　95cm○最小ウエスト　85cm■カラー○ゴールド×ブラウン素材···本革
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