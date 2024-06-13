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超レア　ブランキー黄金期　ベンジー デザインTシャツ　未使用
商品番号 N52123311066
商品名

超レア　ブランキー黄金期　ベンジー デザインTシャツ　未使用
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 4,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...夏ベンジーのデザインしたSKUNK時代のTシャツです。ブランキーのファンクラブで購入したものです。袋からは出しましたがタンス保管で未使用品になります。今でも大好きですが、私のようにずっとしまい込んでいるよりも愉快に楽しく利用して下さる方に活用頂こうと思い出品致します。ラグランスリーブ仕様素人採寸にて身幅　約45㌢着丈　約67㌢裄丈　約45㌢大事に保管していた思い入れのある品につきお値引きはご遠慮下さい。#浅井健一#ベンジー#ブランキー#SKUNK
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate72548.html
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