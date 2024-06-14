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COMME des GARCONS L字型 ZIPウォレット ゴールド
商品番号 G24012639788
商品名

COMME des GARCONS L字型 ZIPウォレット ゴールド
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 3,832 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品・未使用】COMMEdesGARCONSL字型ZIPウォレットゴールド※新品で購入してコレクションとして大事に保管しておりました。保管場所にも限りがあるため今回はこちらを出品する事にしました。※どなたか大事に使って頂ける方にお譲りしたいと思いますのでどうぞよろしくお願い致します。【商品説明】世界的に人気の高い日本のファッションブランド、COMMEdesGARCONS（コム・デ・ギャルソン）の財布。内側にボタンやファスナーが無いスリムなデザイン。ポケットなどに収まりやすいコンパクトなサイズです。ループ状の仕切りがあり、コイン、札、カードと分けて収納ができます。スペック素材100%COWHIDE（牛革）サイズcm：11×9.5カラー···ゴールド素材···本革#コムデギャルソン#COMMEdesGARCONSL字型ZIPウォレットゴールド#コムデギャルソン財布#財布#ゴールド
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COMME des GARCONS L字型 ZIPウォレット ゴールド
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