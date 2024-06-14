【新品・未使用】COMMEdesGARCONSL字型ZIPウォレットゴールド※新品で購入してコレクションとして大事に保管しておりました。保管場所にも限りがあるため今回はこちらを出品する事にしました。※どなたか大事に使って頂ける方にお譲りしたいと思いますのでどうぞよろしくお願い致します。【商品説明】世界的に人気の高い日本のファッションブランド、COMMEdesGARCONS（コム・デ・ギャルソン）の財布。内側にボタンやファスナーが無いスリムなデザイン。ポケットなどに収まりやすいコンパクトなサイズです。ループ状の仕切りがあり、コイン、札、カードと分けて収納ができます。スペック素材100%COWHIDE（牛革）サイズcm：11×9.5カラー···ゴールド素材···本革#コムデギャルソン#COMMEdesGARCONSL字型ZIPウォレットゴールド#コムデギャルソン財布#財布#ゴールド



COMME des GARCONS L字型 ZIPウォレット ゴールド(ゴールド)：ファッション



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COMME des GARCONS L字型 ZIPウォレット エンボスロゴ ゴールド



L字型ZIPウォレット/レザー/ゴールド/メンズ



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ゴールド Ｌ字型財布



COMME des GARCONS GOLD AND SILVER WALLET コムデギャルソン 財布 ミニ財布 L字ファスナー 本革 ゴールド SA3100G [並行輸入品]



コムデギャルソン ウォレット SA3100EG L字型ミニ財布・小銭入れ・コインケース（金・ゴールド）エンボス柄



コインケース/レザー/GLD/ゴールド/無地/L字型ジップウォレット/メンズ



コインケース/レザー/GLD/ゴールド/無地/L字型ジップウォレット/メンズ



COMME des GARCONS L字型 ZIPウォレット シルバー(シルバー)：ファッション



ゴールド Ｌ字型財布



Wallet COMME des GARCONS ゴールド&シルバー（L字） [8Z-B031-051]



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COMME des GARCONS L字型 ZIPウォレット ブルー／オレンジ(ブルー ...