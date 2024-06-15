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ブルガリ フラグメント 財布
商品番号 S84852041999
商品名

ブルガリ フラグメント 財布
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 15,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ブルガリフラグメント#フラグメント新品購入後から4年程使用してます。使用時はバッグに入れたりしてました。ズボンの後ろポケットに入れたりはしてません。それなりの使用感はあります。中古品となる為、神経質な方はご遠慮下さい。財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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