リバーシブル　美品　ラルフローレン　ベルト　シルバー金具　黒　茶　型押しロゴ

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○ブランドRALPHLAUREN ラルフローレン○アイテムバックルを引くと写真7枚目のように回転してリバーシブルとしてご利用できます。１本で２本分の価値のある便利で貴重なアイテムです。ベルト バックルリバーシブル シルバー金具 シルバーバックルメンズ レディース ユニセックス通勤 通学 ビジネス 型押しロゴ 茶芯○サイズ（約）全長 105cm幅 3cmウエスト 85cm～95cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○仕様ベルト穴×5（約2.5cm間隔）○状態ランク：A大きく目立った傷や汚れはなく美品です。まだまだ気持ちよくお使いいただけます。ランク説明Ｎ：新品・未使用品Ｓ：新古品または新品同様、未使用に近い物Ａ：多少使用感はあるが、外見は状態の良い物Ｂ：多少の劣化、傷、汚れはあるが使用するには問題のない物Ｃ：使用感、劣化も多い物J：ジャンク品※あくまでも中古品であることをご理解ください。※状態は主観での判断になります。※傷や汚れを見逃す場合もあります。○カラーブラック 黒色ダークブラウン こげ茶色シルバー 銀色○素材本革 レザー○付属品本体のみになります。○購入元ブランドリユース店リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイトその他ネット購入の不要品など○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。