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LA ドジャース　9FIFTY　スカイブルー　2020WSパッチ　スナップバック
商品番号 R59034603479
商品名

LA ドジャース　9FIFTY　スカイブルー　2020WSパッチ　スナップバック
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,148 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロサンゼルス・ドジャース●カラー：スカイブルー(ボディ)×ロイヤルブルー(つば裏)●サイズ：56.8-62.5cm(スナップバック式)●ポリエステル製◆単品値下げ不可　(※まとめ買いが大変お得です。)2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引き希望される方はメルカリの新システム「まとめ買い機能」よりご依頼ください。その際の希望金額は適当に入力してください。上記の数字に従い、合計金額から値引いた金額にて販売ページを作成いたします。なお、これら以外の値引きはお断りしております。\"ダメ元で聞くだけ聞いてみよう\"というのもご遠慮ください。ヤンキース　パドレス　大谷翔平------当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱に梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。
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