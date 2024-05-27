RAH リアルアクションヒーローズ 仮面ライダーV3 ヨロイ元帥 フィギュア

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。メディコム・トイ（MEDICOMTOY）RAHリアルアクションヒーローズNo.268ヨロイ元帥フィギュア台座パーツありません。マントに若干色落ち等あります。詳細は画像をご確認ください。#フィギュア#プラモデル#おもちゃ#コミック#アニメ#特撮
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