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※美品※　GIGBAG SZ-EADX ギグバッグ ロッコーマン エレアコ
商品番号 O24256784699
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※美品※　GIGBAG SZ-EADX ギグバッグ ロッコーマン エレアコ
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 5,082 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます！即購入OKです◇商品GIGBAGSZ-EADXギグバッグロッコーマンエレアコ・クラシック用◇状態大きな傷や汚れ等なく美品です。金具スレ、キズあります◇大きさ　■内寸全長：約108cmボディ上部幅：約31cmボディ下部幅：約4１cm◇特徴信頼のファスナーメーカー、YKKの止水ファスナー。ファスナーテープにポリウレタンをラミネートすることで強力な撥水性能を持たせた、YKKのパテントファスナーです。◇発送半分に折り曲げて、本体水濡れ防止発送いたします。
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