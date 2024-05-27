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- ※美品※ GIGBAG SZ-EADX ギグバッグ ロッコーマン エレアコ
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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます！即購入OKです◇商品GIGBAGSZ-EADXギグバッグロッコーマンエレアコ・クラシック用◇状態大きな傷や汚れ等なく美品です。金具スレ、キズあります◇大きさ ■内寸全長：約108cmボディ上部幅：約31cmボディ下部幅：約4１cm◇特徴信頼のファスナーメーカー、YKKの止水ファスナー。ファスナーテープにポリウレタンをラミネートすることで強力な撥水性能を持たせた、YKKのパテントファスナーです。◇発送半分に折り曲げて、本体水濡れ防止発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly312884.html
http://narcologia.ru/goods/message441427.html
http://narcologia.ru/goods/septet438719.html
ギグバッグ・デラックス | ロッコーマン株式会社
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