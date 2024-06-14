ニューエラ　newera 59-50各種

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ニューエラ59-50各種THECAP別注、famcap別注、その他髪を切ってぶかぶかになってしまったため、出品します。それぞれ着用は1〜5回程度で、シールは剥がしてますが程度はどれもいい状態です。サイズは全て71/2になります。バラ売り可能ですので、気になったものがあればコメント下さい。よろしくお願いします。