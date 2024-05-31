ボッテガヴェネタ　長財布

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···長財布ボッテガのお店で購入しました。2年ぐらい使用しました。外見に大きな傷はないと思います。珍しい形かと思います。かなり使いやすいです。●その他、注意事項：写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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