ポールスミス　ロゴ刺繍　ボーダー　マフラー

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商品詳細
＊.。.＊゜＊.。.＊゜＊.。.＊゜＊.。.＊゜ご覧いただきありがとうございます。購入前には、プロフィールのご確認もお願いいたします。＊.。.＊゜＊.。.＊゜＊.。.＊゜＊.。.＊゜★☆説明☆★ポールスミスのウールのマフラーです。★☆サイズ☆★約 144 ｘ 28ｃｍ※素人による計測です。★☆状態☆★全体的に綺麗なお品です。その他、自宅保管品のため、気が付かない小さな汚れ等あるかもしれませんので、ご了承いただける方のご購入でよろしくお願いいたします。★☆発送☆★発送は、コンパクトにして行います。[検索ワード]ポロラルフローレンバーバリー
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