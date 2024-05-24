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伊勢丹 NEIGHBORHOOD NH 232 SPOT . TEE SS-1黒
商品番号 M92330414409
商品名

伊勢丹 NEIGHBORHOOD NH 232 SPOT . TEE SS-1黒
ブランド名 ネイバーフッド
特別価格 税込 5,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023aw伊勢丹メンズ20周年限定品新宿伊勢丹のみで販売された希少なお品ですピグメント加工ですので経年変化を楽しみながら着用できますブラック　ＸLサイズ肩幅：55cm×身幅62cm×着丈73.5cm×袖丈25cm誤差ご了承ください。サイズ大きめと記載されてる方がいますが採寸通りそんなことはなく、スタッフの方もいつものサイズか製品加工で縦の縮みが出ているので着丈が気になる方はワンサイズ上をおすすめしているとのことでしたコットン天竺のオリジナルボディーに、ピグメントダイ加工を施したショートスリーブTシャツ。ロゴとスカルモチーフをラバープリント。新品　新宿伊勢丹メンズ20周年限定　NEIGHBORHOODネイバーフッド　NH232SPOT.TEESS-1ピグメント加工スカルTシャツblack
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