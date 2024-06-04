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DIOR HOMME ディオールオム　幾何学柄　大判ストール
商品番号 X97163937512
商品名

DIOR HOMME ディオールオム　幾何学柄　大判ストール
ブランド名 ディオールオム
特別価格 税込 3,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【即購入可能】⚠︎申し訳ございませんが、土日祝日、長期休暇は発送はできかねます。コメント・取引メッセージは極力対応できるように努めますが、対応出来ない場合もありますのでご了承ください⚠︎値下げ不可カラー：グレー［自己採寸］（約）縦:244cm横：67cmフリンジ：1cm箱無しやや使用感があります。首に巻いてしまえばほとんど分かりませんが、一部分に汚れやキズがあります。画像をご参照ください。#ディオール#ストール
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