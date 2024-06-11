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商品詳細
数年前にバーバリーの国内正規店で購入しましたが、ほとんど使っていなかったため出品します。箱など付属品は写真の通りです。定価は54000＋税です。カラー···ブルー柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/troupe645611.html
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