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リボルテックヤマグチ ハンター男剣士 ジンオウシリーズ　モンスターハンター
商品番号 P24061204313
商品名

リボルテックヤマグチ ハンター男剣士 ジンオウシリーズ　モンスターハンター
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気ゲームタイトル···モンスターハンターフィギュア種類···アクションフィギュア●リボルテックヤマグチ　ハンター男剣士ジンオウシリーズ先日開催されていたWF内の海洋堂ブースにてくじ引きで当てた商品になります。写真の通り、数箇所（赤マル部分）箱にダメージがあります。テープ等は初めから貼ってありませんでした。新品未開封になりますが、一度人の手に渡った中古品としてご理解ください。神経質な方はご購入をお控えください。※初期不良等はメーカーにご連絡ください。
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