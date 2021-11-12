リボルテックヤマグチ ハンター男剣士 ジンオウシリーズ　モンスターハンター

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人気ゲームタイトル···モンスターハンターフィギュア種類···アクションフィギュア●リボルテックヤマグチ ハンター男剣士ジンオウシリーズ先日開催されていたWF内の海洋堂ブースにてくじ引きで当てた商品になります。写真の通り、数箇所（赤マル部分）箱にダメージがあります。テープ等は初めから貼ってありませんでした。新品未開封になりますが、一度人の手に渡った中古品としてご理解ください。神経質な方はご購入をお控えください。※初期不良等はメーカーにご連絡ください。