kebozのベースボールシャツ

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商品詳細
kebozのベースボールシャツです。2年ほど前に購入しましたが、着る機会が無く今回出品させていただきます。カラー···グレー袖丈···七分袖季節感···春、夏、秋、冬サイズはLサイズで結構大きめだと思います。値下げ交渉も多少なら受けます。
http://narcologia.ru/goods/freshman715256.html
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