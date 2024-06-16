kebozのベースボールシャツ

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kebozのベースボールシャツです。2年ほど前に購入しましたが、着る機会が無く今回出品させていただきます。カラー···グレー袖丈···七分袖季節感···春、夏、秋、冬サイズはLサイズで結構大きめだと思います。値下げ交渉も多少なら受けます。