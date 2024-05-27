掛軸 茶掛 縦幅 小林太玄 「紅葉舞秋風」 共箱 大徳寺 塔頭 黄梅院

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大徳寺塔頭黄梅院院主 小林太玄自筆「相」掛軸-



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掛け軸 釈迦名号・南無釈迦牟尼仏◇紫野大徳寺黄梅院 小林太玄（真筆 ...



希少掛軸【小林 太玄 和尚 鐘餅の絵】宗峯馬 大徳寺塔頭 黄梅院主 茶掛 ...

掛軸茶掛縦幅小林太玄「紅葉舞秋風」共箱大徳寺塔頭黄梅院〔商品について〕こちらの商品は〔肉筆〕の作品です。サイズ 30.3 × 175.8 cm（軸先含まず）本紙:紙本軸先:黒塗り付属:共箱備考:〔作者について〕小林太玄臨済宗大徳寺派大本山、龍宝山大徳寺塔頭、黄梅院二十世住職昭和13年奉天生まれ昭和36年花園大学卒業 相国僧堂に掛塔 大津暦堂に参禅昭和31年 京都花園妙心寺専門道場禅修業に参禅。昭和50年京都大徳寺塔頭 黄梅院住職に就任〔状態について〕全体的に良好な状態ですが、僅かに数か所小さな点シミがあります。気になる方はお控えください。〔禅語について〕「紅葉舞秋風」（こうようあきかぜにまう）紅葉が、吹く秋風に散りながら舞っている。全てをやりつくしたように紅葉がひらひらと舞い落ちる。誰でも見ることができ、誰にも訪れる自然の摂理との意。秋に最適な掛物です。9月～10月頃が最適な時期になります。〔注意事項〕タイトルに新品の記載がない商品につきましては、基本的に中古品となります。ご理解の上ご購入下さいますよう宜しくお願い致します。