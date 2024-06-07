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八木勇征 BOT フォトT
商品番号 J79006040030
商品名

八木勇征 BOT フォトT
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FANTASTICSfromEXILETRIBE、八木勇征くんBOTフォトTシャツです。購入後、一度も使用しておらず、自宅で保管しておりました。◎即購入、大歓迎です！◎ご不明点や気になる点などは、コメント欄にて　お気軽にお声掛けください！◎商品により、多少のお値下げ可能なものも　ございますので、ご相談ください。⚠︎交渉中の場合であっても、即購入（即決）して　頂いた方を優先しております。#battleoftokyo#bot#fantastics#ファンタ#八木勇征#フォトT#JrEXILE#ツアー#コンサート#ライブ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
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