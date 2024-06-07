最終値下　お買い得　豪華　AOKI　ネクタイ7本セット

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ネクタイ7本セットスーツ着用の機会が少なくなった為、出品致します。様々なカラーあります。あまり使わずにしまってありました。AOKIで購入したものです。1つあたり単品で購入すれば3000円から5000円します。フォーマルスーツビジネス結婚式