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アディダス★スタンスミス★ベルクロ★FX5508★2021年★白★29cm
商品番号 G13091851644
商品名

アディダス★スタンスミス★ベルクロ★FX5508★2021年★白★29cm
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

adidasoriginalsアディダスメンズスニーカーSTANSMITHCFFX5508商品状態：1回使用購入時期：2022年9月カラー　：ホワイト×ゴールドサイズ　：30.０センチ箱:なし即購入歓迎です。よろしくお願いします。少し黄色く光ってるのは光の反射ですー商品紹介ー履きやすくて脱ぎやすい、そして地球に優しい。このスタンスミスシューズは、プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みに沿って、リサイクル素材を原料に使用したモデル。アウトソールの素材には廃棄ゴムを用いて、アイコニックなスタイルが完全ヴィーガン仕様に生まれ変わった。シューレースの代わりに脱ぎ履きのラクな面ファスナーストラップを搭載。急いで出かけるとき、そして一日の終わりに疲れた足を靴から解放させたいときに助かる。動物由来の原料を一切排除し、代わりに高性能リサイクル素材の一つ、PRIMEGREENを使用したアイテム。#アディダス#Nike#スタン・スミス#スーパースター#アディダスオリジナルス#エアフォース#ミスマッチ#テニスクラシック#フォーラム#ナイキ#AirJordan#TravisScott#トラヴィス#エアージョーダントラヴィス#ジョーダン#トラヴィススコット#スニーカー#Travis#NIKE
http://narcologia.ru/goods/enquire364989.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation775321.html
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