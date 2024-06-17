【人気】Paul Smith ポールスミス　ネクタイ　パープル　花柄　シルク

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ご覧いただきまして、ありがとうございます^_^◯ブランドPaulSmithポールスミスロンドン◯商品 PaulSmith(ポールスミス)のネクタイです。パープル生地に、大人気の花柄が施されています。しなやかで柔らかな触り心地。高級感のあるオシャレで上品なネクタイです。ストライプ。◯他出品自身はメンズのスーツ、テーラード（ジャケット）やセットアップ、3ピースを中心に出品しております。スーツをお探しの方は是非、ネクタイと一緒お買い求め下さいませ。レディースの方も是非。バーバリー、プラダ、グッチ、ドルガバ、ルイヴィトンなども出品してるので、是非↓興味ある方は見ていってくださいね^_^#スーツおじさんの商品リスト#スーツおじさんのネクタイ◯状態目立った傷や汚れなし◯サイズ大剣 約9.5センチ小剣 約4センチ◯生産国日本製 シルク80%綿20%◯使用場面ビジネス入学式卒業式入社式結婚式成人式誕生日パーティー 就活 リモート 在宅 プライベート カジュアルシーン キレイめシーン※素人採寸ですので、多少の誤差はご理解下さいませ。