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【人気】COACH ダブルジップ 本革シグネチャー ダブルファスナー 長財布
商品番号 M96781089206
商品名

【人気】COACH ダブルジップ 本革シグネチャー ダブルファスナー 長財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セカンドバッグタイプのハンドルが付いて持ち運びも楽ラクです。領収書やカード類・小銭を入れてお財布としても、名刺や小物、通帳などを入れてマルチケースとしてもお使いいただける、大容量で便利なアイテムです。ブランド：COACHコーチ商品名：トラベルオーガナイザーカラー：ブラックサイズ：約W：20cm×H：12cm×D：4.5cmハンドルの長さ：約12cm素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります。仕様：ダブルファスナー開閉式マチ付ポケット×4ヶ所スリットポケット×5ヶ所ファスナーポケット×1ヶ所カードポケット×30ヶ所クリアポケット×1ヶ所素材：PVC×レザー値引き交渉も歓迎致します！（希望額をご提示下さい！）●その他、注意事項：自宅にて保管していました。ご理解のある方のみお願い致します。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/sci-fi891647.html
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