☆ BMW 7シリーズ 6 5 4 3 1 bmw キーホ ス スマート 980

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補足説明：BMWスマートキーケースキーカバーキーホルダーbmw134567シリーズ980ご覧頂きありがとうございます。新品・未使用の売れ筋商品のみ扱っています。複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第、終了となります。サイズ・カラーにパターンがある場合は在庫確認をしてからのご購入をお願い致します。商品説明 ：【車種専用】車のスマートキーをやさしく保護する専用カバーでございます。車種専用設計のためフィット感がいいです。軽量、光沢感のあるTPUシリコン素材で、摩擦に強く、割れにくく、軽くて長持ちし、車のキーをや摩耗を防止、全面的保護します。【適応車種】1シリーズ（201アップ）/3シリーズ（201アップ）/4シリーズ（201アップ）/5シリーズ（2011-2017）/6シリーズ（201アップ）/7シリーズ（2009-2015）/X3（201アップ）/X4（2012アップ）/M5（201アップ）/M6（201アップ）/3GT（201アップ）/5GT（201アップ）等◆グレードや年式によって適合しない場合があります。お使いのスマートキーの形状を必ず確認ください(写真参照)【素材】高品質のTPUシリコンを採用します。キーカバーは電波遮断しない中空の設計を採用され、信号には邪魔しないので、安心的に利用できます。ロゴ部分に穴が空いており、大切なロゴを隠すことのないようオーナー様の気持ちを考えたデザインになっております。【商品仕様】キーカバー1個＋キーリング1個（スマートキーを含まない）【注意事項】取り付けは簡単です。ボタン部はロック/アンロックの型押し仕様で装着したままでもスムーズに操作を行えます。また、本商品は車名ロゴなどの刻印はありません。ブランドなど ：//のストアを表示梱包にも注意しております。