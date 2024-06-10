mavis ボディ コンポギター ストラト改

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mavisの中古ボディを使用し新品ネックとパーツで構成したストラトSHでセレクターは3wayです。■スペック■ボディmavis中古ネックノーブランド新品ペグノーブランド新品ピックガード新品ピックアップフロント中古リアノーブランド新品ノブメタル製新品ジャック中古クリーニング済みアーム無しヘッドロゴはオリジナルです。ボディには見えづらい小キズありますが、気にしない方に。弦高は１F～最終Fまで１㎜と低弦高で弾きやすく、ノーブランドながらリアはハイパワーでハード、フロントはソフトでメロウな感じです。2ピックアップを組み合わせると厚みのあるサウンドとなります。※思っていたのとは違う等のクレームはお受けいたしませんので、よくお考えの上ご購入くださいませm(__)mタイプ...ストラトキャスタータイプ