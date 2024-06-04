【送料無料】ジャスティンデイビス オニキス SEXリング 16 srj504

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商品詳細
数年前に阪急梅田にて購入しました。使用感はありますが、石のヒビ、カケはありません。購入時の付属品は写真2の通り揃っています。中古品の為、写真にてご確認よろしくお願いします。サイズは証明書に記載がありません。16号サイズあたりだと思いますのでゲージ棒、採寸写真を参考にご確認下さい。材質···シルバー定価約¥10万
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