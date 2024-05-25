THE NORTH FACE Cap/Buff 5Panel Go Cap 2点

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【商品説明】ブランド:THENORTHFACE商品名:SwallowtailCapNN02274素材:SwallowtailRecycledNylonDoubleweavewithDWR（ナイロン100％）サイズ:【Mサイズ】頭周り56～58cmメーカーカラー表記:ブラック(K)ブランド:BUFF商品名:5PANELGOCAP素材:ポリエステル96%、エラスタン4%サイズ:L/XL(約57-61cm)つばの長さ:約6cmカラー:BLACK【その他】・2点セットです。・どちらとも試着したのみで実際にランニングなどには使用しておりません。・どちらもタグは付いておりません。・現時点では値下げ交渉は受け付けておりません。