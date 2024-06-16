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即日発送 CONVERS コンバース ジャックパーセル 25㎝ オールブラック
商品番号 V78827188248
商品名

即日発送 CONVERS コンバース ジャックパーセル 25㎝ オールブラック
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,051 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンバースJACKPURCELLハイカットです。オールブラックで25㎝です。数回、短時間履いただけですので、キャンバス部分、インソールやソールも目立つ損傷や汚れは見受けられず、綺麗な商品です。カラーBLACKMONOCHROME#CONVERS#コンバース#JACKPURCELL#ジャックパーセル★購入時に入っていた靴箱に入れてお送りいたします。不要な場合はお知らせください。靴のみで発送いたします。メインカラー···ブラック人気モデル···converseジャックパーセルスニーカー型···ハイカット(High)
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