patagonia ナチュラル　ブレンド　レトロ　カーディガン

新品未使用 URBANRESEARCHDOORSにて購入。パタゴニア50周年NaturalBlendRetroCardiganナチュラルブレンドレトロカーディガンカラーブラウン/GRBNサイズXLパタゴニア創業50周年を記念して選択する未来に注目。パタゴニアの最も象徴的な製品を、農業に変革をもたらす可能性を秘める天然素材で再実現。ノースフェイス モンベル チャムスコロンビア スノーピーク



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