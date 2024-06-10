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値下げ中　早い者勝ち　Patrick coxの長財布　メンズ財布
商品番号 R59244481843
商品名

値下げ中　早い者勝ち　Patrick coxの長財布　メンズ財布
ブランド名 パトリックコックス
特別価格 税込 2,926 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックPatrickcoxの長財布です。祖母からプレゼントでいただいたのですが、男性用みたいなので使用しないため販売いたします。せっかくもらったので、祖母の前で一度使用しました。中央に小銭入れお札入：2カード入：12カラー：ブラック、グレー、内側：赤茶サイズ：９ｃｍ×20ｃｍ、厚さ2ｃｍ#パトリックコックス#長財布#メンズ小物
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