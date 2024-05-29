希少　ナバホ族　ゲーリーリーブス　星刻印無し

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半年ほど前に新品で購入、殆ど使用していない為状態は良好です。6枚目の写真の通りで内径19.4mm、サイズは約20号です。1962年生まれ。1974年制作開始。2014年没。親族に弟サンシャインリーブス・異父兄弟のキャドマン兄弟・息子ボーリーブスなど。身につけて心地よい彼のジュエリーに魅了される人は数知れず、急逝した今でも大変人気の高いアーティストです。#シルバーアクセサリー#インディアンジュエリー#ナバホ#garyreeves