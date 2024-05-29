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希少　ナバホ族　ゲーリーリーブス　星刻印無し
商品番号 H62597469373
商品名

希少　ナバホ族　ゲーリーリーブス　星刻印無し
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 10,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

半年ほど前に新品で購入、殆ど使用していない為状態は良好です。6枚目の写真の通りで内径19.4mm、サイズは約20号です。1962年生まれ。1974年制作開始。2014年没。親族に弟サンシャインリーブス・異父兄弟のキャドマン兄弟・息子ボーリーブスなど。身につけて心地よい彼のジュエリーに魅了される人は数知れず、急逝した今でも大変人気の高いアーティストです。#シルバーアクセサリー#インディアンジュエリー#ナバホ#garyreeves
http://narcologia.ru/goods/smear541204.html
http://narcologia.ru/goods/approximate292020.html
http://narcologia.ru/goods/capitation754208.html
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