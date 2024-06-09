クロスリング 指輪 ステンレスリング アンティーク仕上げ ユニセックス リング

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クロスモチーフにデザインされたゴシック系リング！高品質ステンレス素材を使用し、錆、色落ちなどの心配なし!シルバーアクセサリーとして有名なクロムハーツやゴローズ好きな方にもぜひおすすめしたい一品です！#Luxustivのリング多数アクセサリー出品中です！他ジャンルの商品はプロフィールからチェックお願い致します！素材：ステンレスサージカル316Lアンティーク加工幅：5mmサイズ:10号※:12号、14号、16号、21号もご用意可能です。※クロムハーツではありません。※ご購入の際はプロフィールを読んでからお願いします。13