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クロスリング 指輪 ステンレスリング アンティーク仕上げ ユニセックス リング
商品番号 N36221463548
商品名

クロスリング 指輪 ステンレスリング アンティーク仕上げ ユニセックス リング
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロスモチーフにデザインされたゴシック系リング！高品質ステンレス素材を使用し、錆、色落ちなどの心配なし!シルバーアクセサリーとして有名なクロムハーツやゴローズ好きな方にもぜひおすすめしたい一品です！#Luxustivのリング多数アクセサリー出品中です！他ジャンルの商品はプロフィールからチェックお願い致します！素材：ステンレスサージカル316Lアンティーク加工幅：5mmサイズ:10号※:12号、14号、16号、21号もご用意可能です。※クロムハーツではありません。※ご購入の際はプロフィールを読んでからお願いします。13
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