・NIKE SB ZOOM AIR 28.5cm

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ご覧頂きましてありがとうございます。NIKESBZOOMAIR28.5cmナイキエスビーズームエアサイズ…28.5cm型番…704939-001付属品…なし■購入時期や使用回数などはわかりかねます。■状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品との認識の上、細かな傷や汚れ等お気にされる方はご購入をお控え下さい。■他でも販売しておりますので先にご購入された方が優先となりますので予めご了承下さい。■写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって実物の色と異なる場合がございますので、ご了承下さい。■お値引きはいたしかねますので、表記価格でのご検討よろしくお願い致します。#ストリート#スケボー#スケシュー#スエード#ホワイト#ロゴ#2208_56