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カラー···ブラック未使用ですが現物のみです。箱、タグなどはごさいません。また長期自宅保管ですのでご理解の上ご購入お願いいたします。お値下げはこちらでタイミングをみて行いますのでお値下げについてのコメントは申し訳ありませんがスルーさせていただきます。