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ポーター カジノ ロングウォレット PORTER / CASINO　高級革
商品番号 O26711421089
商品名

ポーター カジノ ロングウォレット PORTER / CASINO　高級革
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,483 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーターカジノロングウォレットPORTER/CASINO　　高級ブライドルレザーまたまだ使用頂けると思います。ガチガチの固い革が好きな方におすすめです。使えば使い込む程、革がいい感じになります。状態は画像でご確認お願いします。カラー...ブラウン素材...本革
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