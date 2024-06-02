ポーター カジノ ロングウォレット PORTER / CASINO　高級革

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ポーターカジノロングウォレットPORTER/CASINO 高級ブライドルレザーまたまだ使用頂けると思います。ガチガチの固い革が好きな方におすすめです。使えば使い込む程、革がいい感じになります。状態は画像でご確認お願いします。カラー...ブラウン素材...本革