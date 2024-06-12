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トムウッド　52 コインリング9k
商品番号 M89632374137
商品名

トムウッド　52 コインリング9k
ブランド名 トムウッド
特別価格 税込 19,215 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TomWoodコインシグネットリングコインディテール、シグネットデザイン、ポリッシュ加工。素材スターリングシルバーコイン部分　9kゴールド　サイズ52(メンズの小指程度、約11号)ケースと保証書つきです。古傷はありますが、綺麗です。写真でご確認ください。ご不明点ありましたらコメント欄に宜しくお願い致します(^^)分類···金貨材質···シルバーカラー···ゴールド
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