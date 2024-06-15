SAADフェザーネックレス

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商品詳細
SAADフェザーネックレス当時はフェザーだけで定価20,000円程度。縦約5cm横約1.4cm全銀付属品 ステンレスチェーン45cmボックス 巾着袋新品ではないので、その点はご了承下さい。#SAAD#シルバーアクセサリー#ネックレス#太陽神材質···シルバー
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