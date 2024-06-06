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YAMAHA AG03 オーディオインターフェース
商品番号 O64664802527
商品名

YAMAHA AG03 オーディオインターフェース
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAAG03オーディオインターフェース5年前にメルカリにて中古で購入しました。PCにUSB接続してマイクとスピーカーを繋いで音楽鑑賞・動画鑑賞・通話・配信で使用しておりました。動作は問題ありません。目立った傷や汚れはないかと思います。また、タバコは吸わないため匂いの心配はございません。本体の他に箱、説明書、USBケーブル付属しております。※MK2では無いのでご了承ください。種類···ミキサー
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