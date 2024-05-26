ポーター　アルーフ　マルチコインケース　本革

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カラー···ブラック今月の購入してから3日間だけ使用しました。機能面で物足りなかった為、出品致します。革なので3日間の使用で多少のあたりがでていますが、馴染んでくると思います。宜しくお願いします。定価13200円10/25までに売れなければ自分で使います。