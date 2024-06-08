ポータークラシック　パールリング　ゴールド

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カラー···ゴールド材質···ゴールド18kパール アコヤサイズ7号ポータークラシック京都店で購入。7号サイズは京都店、銀座店でも完売になっております。華奢なゴールドリングでトップには不揃いのパールが一つ付いてパールは全部一点物でとても綺麗です。男女関係なく付けて頂ける商品だと思われます。男性はピンキーで小指に女性なら薬指にちょうど良いかとおもいます。金の線が細いので普段8号を付けてられるお方がサイズ的に良いと思います。7号のお方は少しゆるく感じると思われます。新品未使用品ですが神経質なお方はご遠慮下さいませ。購入時の金額¥33,000