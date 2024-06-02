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90s adidas 万国旗タグ トラック パンツ ジャージ デサント
商品番号 T89103685095
商品名

90s adidas 万国旗タグ トラック パンツ ジャージ デサント
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品の説明】ブランド、メーカー:アディダスカラー:ブラック×ホワイトサイズ：表記L平置き採寸ウエスト約66cm（ゴム、紐で調節可）股上約31cm股下約75cmワタリ幅約33cm裾幅22cm素人採寸の為、多少の誤差はご理解くださいませ。オールドのアディダストラックパンツです。どんなスタイルにも合わせやすい万能な黒白の万国旗タグ期モデル。【商品の状態】使用状況：ウエストの内の部分に毛玉がありますが、表面はそこまでございません。ユーズドにご理解ある方のみ、ご購入下さいませ。他には特に目立った汚れ・傷等はございませんので、まだまだ活躍できるジャージかと思います。カラー···ブラックパンツ丈···フルレングス奇跡…秋、春
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