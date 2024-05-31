visvim BANDANA #BLACK 51×50

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visvimBANDANA色 BLACK(dotpattern)サイズ 51×50日本製状態 目立った傷汚れはございませんが、多少の使用感と保管による畳みシワはございますので、ご了承下さい。＊中古品でございますのでご理解ある方だけ、画像にてご慎重にご判断いただきまして、ご検討下さいますようお願い申し上げます。神経質な方はご遠慮下さい。ご購入後のクレーム等はご容赦くださいませ。よろしくお願い申し上げます。