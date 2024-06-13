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【極美品　付属品完備】サンローラン　二つ折り財布　カサンドラ　YSLロゴ　黒
商品番号 V41393931405
商品名

【極美品　付属品完備】サンローラン　二つ折り財布　カサンドラ　YSLロゴ　黒
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただきありがとうございます!他の人気商品はこちらをタップ#ノエSHOP一覧○アイテムサンローランSAINTLAURENT二つ折り財布コンパクトウォレットレザー黒ブラックカサンドラYSLロゴシルバー付属品完備極美品○サイズタテ9.5cmヨコ11cmマチ2cm○商品説明ワンポイントのYSLロゴが特徴的な折り財布となります!○状態特に目立った傷や汚れはありません。○カラー黒ブラック色味は記載がない場合主観で判断しております。機材の影響でお客様のイメージと変わることがありますのでご了承ください。○素材レザー〇付属品保存袋カード類箱○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/rouge403510.html
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