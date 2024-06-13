◆10/31まで値下げ中！◆ 新品！CALEE スタッズ 折りハーフウォレット

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◆限定値下げ中です！！！◆早いもの勝ちです！！ステッカー付属致します！購入してから一度も使わなかったので出品致します！ドームスタッズとピラミッドスタッズが打ち込まれた、形・色の違いのコントラストが目を惹く、三つ折りタイプのハーフウォレットです。レザーにはシボ(シワ感)が特徴で、使い込むほどにシボ感が消え、光沢・艶感が出てくる経年変化が楽しみなレザーを使用しています。チェーンやコードの付けれるリングが付き、収納はお札サイズのポケットが1つ、カードサイズのポケットが4つと収納もしっかりと確保され、使い勝手の良いアイテムになっています。ブランドネームの入った布袋、収納箱が付属します。◆サイズ(縦/横/厚み)F-8.5/12.0/3.0 ほど折り畳んだ状態で測っています。寸法は入荷した一つを測っています。製産時に若干の誤差が出ている場合がございますがご了承下さい。◆素材/生産革,真鍮/日本製#ストリートスタイル#ストリートファッション#ストリートコーデ#ストリート系男子#アメトラコーデ#アメトラ#タトゥーアート#アメリカントラディショナル#オールドスクール#スタッズ#calee#財布#トラッカーウォレット#ヤマダレン#オモシー財布形···三つ折りカラー···ブラック素材···本革