AKAI LPK25 mk2 MIDI

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商品詳細
9/5に購入後使わないままになっていたので出品します。試し引きしただけなので汚れなどもなく綺麗な状態です。クリーニングシートで拭いて箱に戻してあります。1と2の間に光にかざすとスリ跡がありました。（画像3）おそらくケーブル接続の際に擦ってしまったのかと思います。箱が大きいので外箱にプチプチを巻いて発送します。iPadに接続するためのタイプCのケーブルも出品しています、ぜひ合わせてご検討ください！AKAILPK25mk2MIDIキーボードラップトップ・パフォーマンスキーボードアカイ種類···MIDIキーボード
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