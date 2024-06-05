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REDMOON スタッズ 長財布 レザー ロングウォレット
商品番号 I25888045084
商品名

REDMOON スタッズ 長財布 レザー ロングウォレット
ブランド名 レッドムーン
特別価格 税込 8,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランドレッドムーン(ウォレットストラップセット)■サイズ縦9cm横19cm■カラーブラック■状態/B目立った傷や汚れは無くコンディション良好です。※S:新品未使用品A:タグは無いがほぼ未使用B:多少の使用感のみで目立つ傷や汚れ無しC:多少の使用感の他、目立つ傷や汚れ有り■素材レザー#REDMOON#レッドムーン#ウォレットチェーン#長財布#HTC#エイチティーシー
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