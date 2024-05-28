ジョンストンズ　カシミヤ　マフラー

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ジョンストンズのカシミヤマフラーです。使用しておりませんが、一度人の手に渡っておりますので、未使用に近いとしております。タグ付きです。男性でも女性でもお召しいただけると思います。色:ダークネイビー(黒に近いシックな素敵な色です。)一枚目が近いです。サイズ:25.5x194cm＜JOHNSTONS（ジョンストンズ）＞ジョンストンズ社は1797年にスコットランドの北東に位置するエルガンで創業しました。創業当時は麻、ヴィキューナ、カシミア等高級服地の生産に特化していましたが時代の流れとともにファッションアイテムであるマフラー、ストール類の生産にその国内唯一といわれる一貫生産背景を利用し移行してきました。現存するタータンチェック、ツイードには同社が開発したものも多く、生地やカシミアをはじめとする同社から生まれる製品は、品質の良さから世界中から高い評価を受け、現在トップデザイナーや高級メゾン、本物を求める顧客に支持されています。■point・保温性に優れ、軽くて暖かいのが特徴のカシミヤ100％マフラー。・滑りがある滑らかな肌触りを感じられます。・クラシカルで洗練されたチェック柄は、首に巻いて頂くとコーディネートのアクセントとして楽しめます【Johnstons/ジョンストンズ】1797年、スコットランド北東部のエルガンで創業した老舗ブランド「ジョンストンズオブエルガン」は、高級繊維であるビキューナ及び、カシミア生地生産のパイオニアであり、原毛から紡績、ウィービング、ニッティングまで自社で手掛ける英国国内唯一の一貫生産するファクトリーブランド。現在は、英国国内の大手インターナショナルブランドのみならず、世界のメゾンやクチュールブランドのサプライヤーとしての地位を確立し、高く評価されています。1840年代より続くタータンチェックは、モダンブリティッシュのスタイルアイコンとして世界中の淑女や紳士に愛され続けています。