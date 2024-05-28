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ポールスミス マーケトリーストライプラビット 折財布
商品番号 E66657431510
商品名

ポールスミス マーケトリーストライプラビット 折財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 5,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色はネイビーです。■サイズ・縦9.6cm　横11.5cm　マチ3.0cm■素材・牛革■詳細・札入れ×2・カード入れ×4（その他ポケットあり）・小銭入れ×1（仕切りあり）【マーケトリーストライプラビット】ポール・スミスの幸運のシンボルでもある、ラビットモチーフをポイントにした2つ折り財布。シグネチャーストライプである「マルチストライプ」と本体をラビット型に切り抜き、それぞれを寄せ木細工にようにぴったりとはめ込んだ、繊細なクラフトテクニックが魅力的なアイテムです。素材には美しい表面感と上品な光沢感を帯びたレザーを使用し、素材を活かしシンプルですっきりとした仕立てによりラビットをより際立たせます。
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